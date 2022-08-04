Learner Reviews & Feedback for Создание и поддержание инновационных организаций by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
Инновационная стратегия заключается в создании уникальной ценности для потребителей путем предоставления отличного продукта, который удовлетворяет их потребности.
В основе успешной инновационной стратегии лежит отличная концепция продукта. Продукт – это всеобъемлющий термин, который включает в себя физические товары, нематериальные услуги и даже идеи. Существует три основных компонента успешной продуктовой стратегии: четкое понимание (а) целевых потребителей (КТО), (б) конкретные элементы предложения продукта (ЧТО), которые удовлетворяют потребности потребителей и соответствуют возможностям компании, и (в) тактические планы по охвату конечных потребителей (КАК). Ценностное предложение должно быть встроено в согласованную бизнес-модель, чтобы создавать и получать ценность. Но хорошо продуманные инновационные планы могут сорваться без учета экосистемы бизнеса, включающей конкурентов и партнеров, в том числе поставщиков, дистрибьюторов и розничных торговцев, или контекстуальной среды, в которой работает компания. Во взаимозависимом мире создание интегрированной экосистемы критически важно для компаний, заинтересованных в максимизации шансов на успех инноваций.
Вы сможете:
- изучить ключевые идеи об инновациях и продуктовой стратегии;
- разработать стратегию получения ценности в бизнес-модели;
- изучить роли различных игроков в экосистеме бизнеса.
Этот курс является частью онлайн-программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте: https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....