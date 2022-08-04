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Learner Reviews & Feedback for Управление инновационными инициативами by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Возможно, вы замечали, что новое часто ведет себя иначе, чем то, что стало общепринятым с течением времени, будь то рынок, технология или отношения с людьми и фирмами. Этот курс поможет вам разработать перспективу по управлению инновациями. То есть, вы будете наращивать свой потенциал для руководства и проектирования своей организации в эффективном внедрении инновационных инициатив и достижении их стратегического замысла. Для этого вы изучите набор рамок, инструментов и концепций, которые помогут вам решить несколько важных проблем в управлении инновациями. Первая проблема связана с тем, как успешно реализовать инновационные усилия в рамках устоявшихся фирм и наряду с устоявшимися предприятиями. Затем вы изучите особенности управления инновациями, когда речь идет о подрывных технологиях. Другие темы включают руководство группами по разработке новых продуктов, планирование и оценку инновационных инициатив, а также управление инновациями через организационные границы, как это происходит в альянсах или виртуальных фирмах. Вы сможете: - Анализировать инновации и их влияние на организации - Аргументировано излагать точку зрения на инновации, основанную на исследованиях - Использовать рамки, инструменты и концепции для решения проблем, возникающих при инновациях Этот курс является частью набора онлайн-программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на платформе Coursera может быть использована для получения степени https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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