Learner Reviews & Feedback for Итоговый проект по стратегическому лидерству и управлению by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
Дипломный проект - это план стратегического лидерства и управления, в котором вы примените полученные знания к реальной бизнес-ситуации с участием одной или нескольких ключевых компаний. Результат будет разработан таким образом, чтобы создать ценность с точки зрения потенциальных работодателей, одновременно достигая педагогических и экспериментальных целей для учащихся.
Этот курс является частью программы iMBA, предлагаемой Университетом Иллинойса, гибкой, полностью аккредитованной онлайн программой MBA по невероятно выгодной цене. Более подробную информацию можно найти на странице Ресурсы в этом курсе и на сайте onlinemba.illinois.edu....