Learner Reviews & Feedback for Бизнес-стратегия by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
В этом курсе вы узнаете, как организации создают, фиксируют и поддерживают ценность. При этом у вас сформируется понимание того, как и почему этот процесс является основополагающим для устойчивого конкурентного преимущества. Вы сможете лучше понять создание ценности, уловить и освоить инструменты для анализа как конкуренции, так и сотрудничества с различных точек зрения, включая отраслевой уровень (например, анализ пяти сил) и уровень фирмы (например, бизнес-модели и стратегическое позиционирование).
Вы сможете:
- Понимать, как менеджеры координируют различные функциональные области, ресурсы
и системы внутри компании и согласовывают их с внешней средой для повышения
общей производительности.
- Осознавать инструменты и рамки стратегического управления и применять их в
реальных условиях бизнеса.
- Обрабатывать разнообразную информацию о бизнесе и отрасли для диагностики стратегических проблем, оценки стратегических альтернатив и формулирования последовательного и действенного стратегического плана.
Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....