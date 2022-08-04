Learner Reviews & Feedback for تطوير الويب الكامل by Meta
About the Course
بينما تستعد لوظيفتك في مجال تطوير الواجهة الخلفية، يمكنك التدرب على الجمع بين مهارات متعددة لإنشاء تطبيق Django متكامل. ستبدأ بإعداد بيئة لمشروع عملي محلي، وإعادة بناء الواجهات الأمامية والخلفية لتطبيق موجود. ستتاح لك الفرصة بعد ذلك لإنشاء الواجهات الأمامية والخلفية لتطبيق جديد باستخدام مهارات تطوير الويب الكامل التي اكتسبتها.
بنهاية هذه الدورة التدريبية سيكون بإمكانك القيام بما يلي:
- شرح المفاهيم الشائعة المتعلقة بتطوير الويب الكامل
- استخدام اللغات HTML وCSS وJavaScript لتطوير مواقع ويب جيدة التنظيم وتفاعلية ومتجاوبة
- بناء تطبيق ويب كامل باستخدام Django يخزن بياناته في نماذج على قاعدة بيانات MySQL ويحدث صفحاته من خلال النماذج ونقاط النهاية الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات
- وصف البيئات المختلفة التي يتم نشر تطبيقات الويب فيها
لإكمال هذه الدورة، ستحتاج إلى خبرة سابقة في تطوير الواجهة الخلفية، ولغة البرمجة Python، والتحكم في الإصدار، وقواعد البيانات، وإطار عمل الويب Django وواجهات برمجة التطبيقات....