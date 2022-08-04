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Back to Подумайте еще раз I: как понимать аргументы

Learner Reviews & Feedback for Подумайте еще раз I: как понимать аргументы by Duke University

About the Course

На этом курсе вы узнаете, что такое аргумент. Определение аргумента позволит вам определить, когда оппоненты приводят аргументы, а когда нет. Далее вы узнаете, как разбить аргумент на основные части, как расположить их в порядке, чтобы выявить их связи, и как заполнить пробелы в аргументе, добавив скрытые предпосылки. К концу этого курса вы сможете лучше понимать и оценивать аргументы, приводимые вами и другими людьми. Предлагается к прочтению: студентам, которым нужны более подробные объяснения или дополнительные упражнения, или которые хотят глубже изучить эти темы, должны обратиться к книге "Понимание аргументов: Введение в неформальную логику, девятое издание, Глава 13–17, автора Уолтер Синнотт-Армстронг и Роберт Фогелин. Формат курса каждой недели будет разделен на несколько видеофрагментов, которые можно просматривать отдельно или в группах. После каждого сегмента будут проводиться короткие тесты без оценки (для проверки понимания), а в конце курса - более длинный тест с оценкой....
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