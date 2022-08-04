About this Course

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Beginner Level

A course in single variable calculus

Approx. 32 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Векторы, скалярное произведение и вычислите векторное произведение

  • Градиент, дивергенция, изгиб и лапласиан

  • Многомерное интегрирование, полярные, цилиндрические и сферические координаты

  • Линейные интегралы, поверхностные интегралы, градиентная теорема, теорема о дивергенции и теорема Стокса

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

A course in single variable calculus

Approx. 32 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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The Hong Kong University of Science and Technology

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
9 hours to complete

Векторы

9 hours to complete
16 videos (Total 142 min), 28 readings, 6 quizzes
Week
2
Week 2
6 hours to complete

Дифференциация

6 hours to complete
13 videos (Total 122 min), 14 readings, 5 quizzes
Week
3
Week 3
7 hours to complete

Интегрирование и криволинейные координаты

7 hours to complete
12 videos (Total 112 min), 22 readings, 5 quizzes
Week
4
Week 4
4 hours to complete

Линейные и поверхностные интегралы

4 hours to complete
9 videos (Total 75 min), 10 readings, 4 quizzes

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