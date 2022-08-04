Этот курс охватывает как базовую теорию, так и приложения векторного исчисления. На первой неделе мы узнаем о скалярных и векторных полях, на второй неделе о дифференцирующих полях, на третьей неделе о многомерном интегрировании и криволинейных системах координат. Четвертая неделя посвящена линейным и поверхностным интегралам, а пятая неделя охватывает фундаментальные теоремы векторного исчисления, включая теорему о градиенте, теорему о дивергенции и теорему Стокса. Эти теоремы необходимы в основных инженерных дисциплинах, таких как электромагнетизм и механика жидкости.
Векторное исчисление для инженеров
Offered By
Векторное исчисление для инженеровThe Hong Kong University of Science and Technology
About this Course
A course in single variable calculus
What you will learn
Векторы, скалярное произведение и вычислите векторное произведение
Градиент, дивергенция, изгиб и лапласиан
Многомерное интегрирование, полярные, цилиндрические и сферические координаты
Линейные интегралы, поверхностные интегралы, градиентная теорема, теорема о дивергенции и теорема Стокса
A course in single variable calculus
Offered by
The Hong Kong University of Science and Technology
HKUST - A dynamic, international research university, in relentless pursuit of excellence, leading the advance of science and technology, and educating the new generation of front-runners for Asia and the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Векторы
Вектор – это математическая конструкция, которая имеет как длину, так и направление. Мы определим векторы и узнаем, как их складывать и вычитать, а также как их умножать, используя скалярные и векторные произведения (точечные и перекрестные произведения). Мы будем использовать векторы для изучения некоторой аналитической геометрии линий и плоскостей, а также узнаем о дельте Кронекера и символе Леви-Чивиты для доказательства векторных тождеств. Будут введены важные понятия скалярных и векторных полей.
Дифференциация
Скалярные и векторные поля могут быть дифференцированы. Мы определяем частную производную и выводим метод наименьших квадратов как задачу минимизации. Мы узнаем, как использовать цепное правило для функции нескольких переменных, и выведем правило тройного произведения, используемое в химическом машиностроении. Мы определяем градиент, дивергенцию, ротор и лапласиан. Мы узнаем некоторые полезные тождества векторного исчисления и как их вывести, используя дельту Кронекера и символ Леви-Чивиты. Векторные тождества затем используются для вывода уравнения электромагнитной волны из уравнения Максвелла в свободном пространстве. Электромагнитные волны составляют основу всех современных коммуникационных технологий.
Интегрирование и криволинейные координаты
Интеграция может быть расширена до функций нескольких переменных. Мы учимся выполнять двойные и тройные интегралы. Криволинейные координаты, а именно полярные координаты в двух измерениях и цилиндрические и сферические координаты в трех измерениях, используются для упрощения задач с круговой, цилиндрической или сферической симметрией. Мы узнаем, как писать дифференциальные операторы в криволинейных координатах и как изменять переменные в многомерных интегралах, используя якобиан преобразования.
Линейные и поверхностные интегралы
Скалярные или векторные поля могут быть интегрированы на кривых или поверхностях. Мы узнаем, как взять линейный интеграл скалярного поля и использовать линейные интегралы для вычисления длин дуг. Затем мы узнаем, как брать линейные интегралы векторных полей, беря точечное произведение векторного поля с касательными единичными векторами к кривой. Рассмотрение линейного интеграла силового поля приводит к теореме о работе-энергии. Далее мы узнаем, как взять поверхностный интеграл скалярного поля и вычислить площади поверхности. Затем мы узнаем, как взять поверхностный интеграл векторного поля, взяв точечное произведение векторного поля с нормальным единичным вектором к поверхности. Поверхностный интеграл поля скоростей используется для определения массового потока жидкости через поверхность.
Фундаментальные теоремы
"Фундаментальная теорема исчисления связывает интегрирование с дифференцированием. Здесь мы изучаем связанные с этим фундаментальные теоремы векторного исчисления. К ним относятся теорема о градиенте, теорема о
дивергенции и теорема Стокса. Мы покажем, как эти теоремы используются для вывода уравнений непрерывности, вывода закона сохранения энергии, определения дивергенции и ротора в безкоординатной форме и преобразования интегральной версии уравнений Максвелла в их более эстетичную дифференциальную форму."
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