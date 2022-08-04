Learner Reviews & Feedback for Векторное исчисление для инженеров by The Hong Kong University of Science and Technology
About the Course
Этот курс охватывает как базовую теорию, так и приложения векторного исчисления. На первой неделе мы узнаем о скалярных и векторных полях, на второй неделе о дифференцирующих полях, на третьей неделе о многомерном интегрировании и криволинейных системах координат. Четвертая неделя посвящена линейным и поверхностным интегралам, а пятая неделя охватывает фундаментальные теоремы векторного исчисления, включая теорему о градиенте, теорему о дивергенции и теорему Стокса. Эти теоремы необходимы в основных инженерных дисциплинах, таких как электромагнетизм и механика жидкости.
Вместо векторного исчисления некоторые университеты могли бы назвать этот курс многомерным или многомерным исчислением или исчислением 3. Обязательным условием являются два семестра исчисления с одной переменной (дифференцирование и интеграция).
Курс содержит 53 коротких видеофильма с лекциями, после каждой из которых необходимо решить несколько задач. И после каждой существенной темы проводится короткий практический тест. Решение задач и практические тесты можно найти в конспектах лекций, предоставленных преподавателем. Курс рассчитан в общей сложности на пять недель, и в конце каждой недели проводится тест с оценкой.
Загрузите конспекты лекций:
http://www.math.ust.hk/~machas/vector-calculus-for-engineers.pdf
Смотрите рекламный ролик:
https://youtu.be/qUseabHb6Vk...