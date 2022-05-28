About this Course

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Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Analytics
  • Machine Learning
  • Regression Analysis
  • regression
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

تعريف علم البيانات والمهام التي يؤديها علماء البيانات

3 hours to complete
8 videos (Total 27 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

موضوعات علم البيانات

3 hours to complete
8 videos (Total 39 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

علم البيانات في الأعمال

4 hours to complete
7 videos (Total 32 min), 4 readings, 3 quizzes

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