فن الكشف عن الرؤى والاتجاهات في البيانات موجود منذ القِدم. استخدم قدماء المصريين بيانات الإحصاء لزيادة الكفاءة في عملية تحصيل الضرائب وكانوا يتنبؤون بفيضان نهر النيل كل عام بدقة. ومنذ ذلك الحين، اختط العاملون في علم البيانات مجالاً فريدًا ومتميزًا للعمل الذي يؤدونه. هذا المجال هو علم البيانات. في هذه الدورة، سنلتقي بعض الممارسين في مجال علم البيانات وسنحصل على لمحة عامة حول ماهية علم البيانات اليوم.
ما علم البيانات؟IBM
About this Course
Skills you will gain
- Analytics
- Machine Learning
- Regression Analysis
- regression
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
تعريف علم البيانات والمهام التي يؤديها علماء البيانات
في هذه الوحدة، ستستعرض المنهج الدراسي للدورة للتعرف على ما سيتم تدريسه في هذه الدورة. ستستمع إلى المتخصصين في علم البيانات لمعرفة ماهية علم البيانات وما يؤديه علماء البيانات والأدوات والخوارزميات التي يستخدمها علماء البيانات بصفة يومية. وأخيرًا، ستُكمل تكليف القراءة لمعرفة سبب اعتبار علم البيانات الوظيفة الأكثر جاذبية في القرن الحادي والعشرين.
موضوعات علم البيانات
في هذه الوحدة ستستمع إلى نورمان وايت مدير هيئة التدريس في مركز ستيرن لأبحاث الحوسبة بجامعة نيويورك، وهو يتحدث عن علم البيانات والمهارات المطلوبة لأي شخص مهتم ببدء مسيرة مهنية في هذا المجال. كما يُقدِّم النصح للأشخاص الذين يتطلعون لبدء مسيرة مهنية في مجال علم البيانات. أخيرًا، ستُكمل التكاليف الدراسية للقراءة للتعرف على عملية التنقيب عن مجموعة بيانات معينة والتعرف على تحليل الانحدار.
علم البيانات في الأعمال
في هذه الوحدة، ستتعرف على النُهج التي يمكن للشركات اتباعها من أجل بدء العمل في تطبيقات علم البيانات. ستتعرف على بعض السمات التي تميز علماء البيانات عن غيرهم من المهنيين.
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