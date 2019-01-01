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Back to Что такое обработка и анализ данных?

Learner Reviews & Feedback for Что такое обработка и анализ данных? by IBM

About the Course

Люди с древних времен занимаются поиском закономерностей и тенденций в данных. Древние египтяне использовали данные переписи для более эффективного сбора налогов, а также из года в год точно предсказывали разлив Нила. С тех времен люди, занимающиеся анализом данных, сделали эту сферу деятельности отдельной уникальной наукой. И эта наука называется «обработка и анализ данных». В этом курсе мы познакомимся с несколькими специалистами по обработке и анализу данных и разберемся, что представляет собой эта наука в современном мире....
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