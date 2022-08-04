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Back to Тайм-менеджмент для личной и профессиональной продуктивности

Learner Reviews & Feedback for Тайм-менеджмент для личной и профессиональной продуктивности by University of California, Irvine

About the Course

Вы получите знания в сферах личного и профессионального самосознания, повышения уровня организованности и целеустремленности. Вы также научитесь использовать инструменты для постановки целей и приоритетов, создания расписаний и делегирования для решения проблем в области тайм-менеджмента и повышения продуктивности. nUpon Завершив этот курс, вы сможете: 1. Научиться эффективному планированию для достижения личных и профессиональных целей 2. Научиться видеть и устранять преграды на пути к контролю за своим временем 3. Определить конкретный набор инструментов для управления своим временем и научиться эффективно его использовать 4. Научиться эффективно и продуктивно распоряжаться ресурсами 5. Начать «заглядывать в будущее», чтобы избегать проблем 6. Научиться эффективно делегировать 7. Научиться думать наперед и говорить «нет«, когда это нужно...
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