Learner Reviews & Feedback for Тайм-менеджмент для личной и профессиональной продуктивности by University of California, Irvine
About the Course
Вы получите знания в сферах личного и профессионального самосознания, повышения уровня организованности и целеустремленности. Вы также научитесь использовать инструменты для постановки целей и приоритетов, создания расписаний и делегирования для решения проблем в области тайм-менеджмента и повышения продуктивности.
nUpon Завершив этот курс, вы сможете:
1. Научиться эффективному планированию для достижения личных и профессиональных целей
2. Научиться видеть и устранять преграды на пути к контролю за своим временем
3. Определить конкретный набор инструментов для управления своим временем и научиться эффективно его использовать
4. Научиться эффективно и продуктивно распоряжаться ресурсами
5. Начать «заглядывать в будущее», чтобы избегать проблем
6. Научиться эффективно делегировать
7. Научиться думать наперед и говорить «нет«, когда это нужно...