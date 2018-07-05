通过本门课程，你将能够清楚地认识到当今社会我们面临的机遇和挑战，社会未来的发展趋势与需求，这样我们才能找准自己的位置，确定自己未来的发展方向。这门课程中我将从宏观到微观，从历史到现实，分析社会的发展规律，明晰我们每个人与这个社会的关系。这门课看似与提升生产力并无关系，但事实上，它是后面课程的基础，也是你学习后面内容的动力所在。
About this Course
Offered by
University of Science and Technology of China
he University of Science and Technology of China (USTC) is a prominent university in China and enjoys an excellent reputation worldwide. It was established by the Chinese Academy of Sciences (CAS) in 1958. USTC is a world leader in fields like quantum manipulation, nanotechnology, high-temperature superconductivity, speech processing, fire science and life science. Its educational principles emphasize fundamental theories and provide students with a wide range of high-level training that incorporates newly emerging as well as interdisciplinary fields of study
Syllabus - What you will learn from this course
信息社会的挑战
通过近年来身边生活的各种变化，展示社会的变迁和快速发展。从手机十年的变化，人工智能技术的到来，自动驾驶技术的加速发展，这些已经发生或正在发生的事情，希望引起你的思考：我们将何去何从，我们该如何应对这种变化。
信息社会的机遇
透过纷繁复杂的社会表象背后，分析了社会正在加速发展的原因是信息存储与信息传播方式的变革。进一步探讨了这种变革给社会各方面带来的深刻影响，以及在这种快速变化的社会，我们面临的机遇。
信息社会自我提升的策略
面对快速变化的社会，我们该如何应对，该采取怎样的学习策略，才能实现快速成长。相信总有一点能引起你的共鸣。
迈向成功的四个阶段
在追求成功的过程中，鲜花与掌声通常最后一刻才会到来，而前面漫长的努力过程都是孤独和寂寞的。我们应当学习自我肯定、自我鼓励和自我表扬，这不是懦者的表现，而是让艰苦的奋斗过程充满快乐，让自己持续坚强。
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我们都是在社会中生活的人，应该主动了解并从容应对社会发展所带来的挑战，抓住机遇，成为更好的自己，也为这个社会的发展做出自己的努力和贡献。
About the 职场修炼：学习、创新、协作与自我实现 Specialization
你是否整日在公司忙忙碌碌，业绩却难以提高，希望找到结症所在
Frequently Asked Questions
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