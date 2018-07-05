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Course 1 of 6 in the
职场修炼：学习、创新、协作与自我实现 Specialization
Approx. 8 hours to complete
Chinese (Simplified)
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Instructor

Offered by

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University of Science and Technology of China

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

信息社会的挑战

2 hours to complete
8 videos (Total 50 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

信息社会的机遇

1 hour to complete
5 videos (Total 34 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

信息社会自我提升的策略

2 hours to complete
5 videos (Total 32 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

迈向成功的四个阶段

3 hours to complete
7 videos (Total 37 min)

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