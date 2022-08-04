About this Course

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Beginner Level
Approx. 13 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Вы получите знания о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний

  • Вы научитесь самостоятельно оценивать их выраженность

  • Вы получите представления о модификации факторов риска и методах немедикаментозного и лекарственного лечения

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 13 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

National Research Tomsk State University

Placeholder

Sechenov University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(1,350 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

Факторы риска – фундамент сердечно-сосудистого заболевания

4 hours to complete
7 videos (Total 52 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Школа гипертоника

3 hours to complete
6 videos (Total 49 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

4 hours to complete

О чем расскажет ЭКГ

4 hours to complete
6 videos (Total 52 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Post scriptum: страницы истории

2 hours to complete
6 videos (Total 41 min), 1 reading, 1 quiz

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