Курс разработан Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова при поддержке Национального исследовательского Томского государственного университета.
Сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смерти и инвалидизации населения развитых стран, однако до 50% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если своевременно заниматься их профилактикой. Наш курс «Здоровье сердца и сосудов» адресован тем, кто хочет, чтобы сердечно-сосудистые заболевания обошли их стороной. В рамках курса мы поговорим о наиболее частых устранимых причинах и факторах риска сосудистых катастроф – артериальной гипертензии, холестерине, курении, ожирении, повышении уровня сахара. Мы обсудим, как правильно питаться, какая физическая нагрузка оптимальна для сердца. Вы узнаете, как правильно контролировать артериальное давление, как интерпретировать основные лабораторные данные. Отдельный раздел нашего курса посвящен тем, у кого уже есть признаки болезней сердца – аритмия, боли в сердце, одышка. Впрочем, может оказаться, что «боли в сердце» к самому сердцу отношения не имеют, а аритмия совсем не так страшна, как кажется. Наконец, для настоящих любителей медицины мы подготовили исторический раздел, посвященный открытию и изучению сердечно-сосудистых болезней. Как известно, знание истории иногда позволяет избежать серьезных ошибок. Итак, если вы планируете перенести очную встречу с кардиологом в неопределенное будущее, тогда этот курс для вас.