AK
Jan 27, 2022
Было очень увлекательно, интересно узнать о возможных проблемах, которых можно заблоговременно избежать. Спасибо вам, Антон Владимирович!
AK
Dec 19, 2020
Здравствуйте! Я в этом курсе освоила как беречь своё здоровье! И не было Сердечно-сосудистимы заболеваними.
By Япарова З А•
Apr 29, 2020
Курс необходим и своевременен, часто не замечаю состояние своего здоровья мы работаем, а изучение данного учебного материала позитивно отражается на нашем здоровье сердца и сосудов. Спасибо, жду сертификат для подачи руководителю администрации школы.
By Aleksey P•
May 2, 2020
Отличный курс, который даёт начальное понимание о сердечно-сосудистых заболеваниях, их выявлении и лечении, и о факторах риска. Посмотрел очень быстро и с большим интересом. Узнал много нового. Возможно, курс сможет продлить мне жизнь)
By Kenzhebayev u•
Nov 26, 2020
Спасибо большое создателям и разработчикам данной программа и курса. Отдельно спасибо Томскому государственному университеті и профессорлар жай Бог вам здоровья и успехов во всем. Спасибо с уважением Урал Кенжебаев Костанай Казахстан
By Воробьева С М•
Oct 5, 2020
Большое спасибо за этот курс, он просто замечательный! Всё рассказано очень доходчиво, структурированно. Слушала с большим интересом. Да что там - просто запоем слушала! Антону Владимировичу огромные благодарности, чудесный лектор!
By Тулегенова К Д•
Aug 18, 2021
Интересный и познавательный курс "Здоровое сердце, здоровые сосуды". Пройдя этот курс, я взяла на вооружение эти знания в улучшении своего здоровья и здоровья своих близких. Спасибо большое Родионову А. В.
By Лагоша Я О•
May 15, 2020
Отличный курс, очень интересно и в тоже время доступно.
Отдельное спасибо Антону Владимировичу, великолепный лектор, очень компетентный специалист в своем деле!
By Anatol K•
Jan 28, 2022
Было очень увлекательно, интересно узнать о возможных проблемах, которых можно заблоговременно избежать. Спасибо вам, Антон Владимирович!
By Зарщикова И А•
Jan 15, 2020
Отличный курс! Спасибо за доступное и понятное изложение материала, было интересно на протяжении всего курса.
By Ahmetzhankyzy K•
Dec 20, 2020
Здравствуйте! Я в этом курсе освоила как беречь своё здоровье! И не было Сердечно-сосудистимы заболеваними.
By Вашека А•
Nov 29, 2020
Очень классный курс! все доступно и интересно рассказывают! много нового и полезного для себя узнала!
By Bokova E•
Jul 29, 2021
Информативно, интересно, с историей, юмором и по делу. Теперь я во всеоружии. Спасибо большое!
By Эм А С•
Dec 5, 2020
Мне очень понравился курс, познавательный, все понятно, потому что хорошо объясняют
By Щедрая Я•
Mar 30, 2020
Мне понравился курс. Конечно много нового узнала. Лектору отдельное спасибо.
By Елена М•
Oct 10, 2020
Спасибо за прекрасный , очень познавательный курс!
By Елена•
May 16, 2019
Познавательный курс, очень доходчивое объяснение.
By Самолучшев А Н•
Nov 27, 2021
очень интересно и познавательно, рекомендую
By Лукша А В•
Dec 29, 2020
Это было фантастически интересно!
By Махметов А О•
Oct 23, 2020
Вся информация доступно донесена
By Шевченко Г В•
Apr 14, 2020
Шикарный цикл даже для врачей!
By Анастасия•
Jul 17, 2019
Мне очень помог этот курс!
By Наталья V•
Apr 4, 2019
Замечательный курс!
By Баликоев И И•
Aug 16, 2021
отличный курс!
By Садыгова А Г к•
Apr 6, 2020
СПАСИБО!!!
By Vladimir P•
Jun 7, 2020
Последняя видео выложенная видео-лекция записалась не полностью. В остальном, курс интересный, хотя хотелось бы больше практической информации по болезням и лекарствам.