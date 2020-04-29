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Back to Здоровое сердце, здоровые сосуды

Learner Reviews & Feedback for Здоровое сердце, здоровые сосуды by National Research Tomsk State University

4.9
stars
90 ratings

About the Course

Курс разработан Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова при поддержке Национального исследовательского Томского государственного университета. Сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смерти и инвалидизации населения развитых стран, однако до 50% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если своевременно заниматься их профилактикой. Наш курс «Здоровье сердца и сосудов» адресован тем, кто хочет, чтобы сердечно-сосудистые заболевания обошли их стороной. В рамках курса мы поговорим о наиболее частых устранимых причинах и факторах риска сосудистых катастроф – артериальной гипертензии, холестерине, курении, ожирении, повышении уровня сахара. Мы обсудим, как правильно питаться, какая физическая нагрузка оптимальна для сердца. Вы узнаете, как правильно контролировать артериальное давление, как интерпретировать основные лабораторные данные. Отдельный раздел нашего курса посвящен тем, у кого уже есть признаки болезней сердца – аритмия, боли в сердце, одышка. Впрочем, может оказаться, что «боли в сердце» к самому сердцу отношения не имеют, а аритмия совсем не так страшна, как кажется. Наконец, для настоящих любителей медицины мы подготовили исторический раздел, посвященный открытию и изучению сердечно-сосудистых болезней. Как известно, знание истории иногда позволяет избежать серьезных ошибок. Итак, если вы планируете перенести очную встречу с кардиологом в неопределенное будущее, тогда этот курс для вас....

Top reviews

AK

Jan 27, 2022

Было очень увлекательно, интересно узнать о возможных проблемах, которых можно заблоговременно избежать. Спасибо вам, Антон Владимирович!

AK

Dec 19, 2020

Здравствуйте! Я в этом курсе освоила как беречь своё здоровье! И не было Сердечно-сосудистимы заболеваними.

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1 - 24 of 24 Reviews for Здоровое сердце, здоровые сосуды

By Япарова З А

Apr 29, 2020

Курс необходим и своевременен, часто не замечаю состояние своего здоровья мы работаем, а изучение данного учебного материала позитивно отражается на нашем здоровье сердца и сосудов. Спасибо, жду сертификат для подачи руководителю администрации школы.

By Aleksey P

May 2, 2020

Отличный курс, который даёт начальное понимание о сердечно-сосудистых заболеваниях, их выявлении и лечении, и о факторах риска. Посмотрел очень быстро и с большим интересом. Узнал много нового. Возможно, курс сможет продлить мне жизнь)

By Kenzhebayev u

Nov 26, 2020

Спасибо большое создателям и разработчикам данной программа и курса. Отдельно спасибо Томскому государственному университеті и профессорлар жай Бог вам здоровья и успехов во всем. Спасибо с уважением Урал Кенжебаев Костанай Казахстан

By Воробьева С М

Oct 5, 2020

Большое спасибо за этот курс, он просто замечательный! Всё рассказано очень доходчиво, структурированно. Слушала с большим интересом. Да что там - просто запоем слушала! Антону Владимировичу огромные благодарности, чудесный лектор!

By Тулегенова К Д

Aug 18, 2021

​Интересный и познавательный курс "Здоровое сердце, здоровые сосуды". Пройдя этот курс, я взяла на вооружение эти знания в улучшении своего здоровья и здоровья своих близких. Спасибо большое Родионову А. В.

By Лагоша Я О

May 15, 2020

Отличный курс, очень интересно и в тоже время доступно.

Отдельное спасибо Антону Владимировичу, великолепный лектор, очень компетентный специалист в своем деле!

By Anatol K

Jan 28, 2022

Было очень увлекательно, интересно узнать о возможных проблемах, которых можно заблоговременно избежать. Спасибо вам, Антон Владимирович!

By Зарщикова И А

Jan 15, 2020

Отличный курс! Спасибо за доступное и понятное изложение материала, было интересно на протяжении всего курса.

By Ahmetzhankyzy K

Dec 20, 2020

Здравствуйте! Я в этом курсе освоила как беречь своё здоровье! И не было Сердечно-сосудистимы заболеваними.

By Вашека А

Nov 29, 2020

Очень классный курс! все доступно и интересно рассказывают! много нового и полезного для себя узнала!

By Bokova E

Jul 29, 2021

Информативно, интересно, с историей, юмором и по делу. Теперь я во всеоружии. Спасибо большое!

By Эм А С

Dec 5, 2020

Мне очень понравился курс, познавательный, все понятно, потому что хорошо объясняют

By Щедрая Я

Mar 30, 2020

Мне понравился курс. Конечно много нового узнала. Лектору отдельное спасибо.

By Елена М

Oct 10, 2020

Спасибо за прекрасный , очень познавательный курс!

By Елена

May 16, 2019

Познавательный курс, очень доходчивое объяснение.

By Самолучшев А Н

Nov 27, 2021

очень интересно и познавательно, рекомендую

By Лукша А В

Dec 29, 2020

Это было фантастически интересно!

By Махметов А О

Oct 23, 2020

Вся информация доступно донесена

By Шевченко Г В

Apr 14, 2020

Шикарный цикл даже для врачей!

By Анастасия

Jul 17, 2019

Мне очень помог этот курс!

By Наталья V

Apr 4, 2019

Замечательный курс!

By Баликоев И И

Aug 16, 2021

отличный курс!

By Садыгова А Г к

Apr 6, 2020

СПАСИБО!!!

By Vladimir P

Jun 7, 2020

Последняя видео выложенная видео-лекция записалась не полностью. В остальном, курс интересный, хотя хотелось бы больше практической информации по болезням и лекарствам.

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