- التسويق بالمحتوى
- التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- التسويق الرقمي
- إدارة علامة تجارية
- إعلان الأداء
- Social Media
- Project
- Customer Experience
- Audience
- Brand
- Evaluation
- Media Market
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
ابدأ مهنتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قم ببناء مهارات وبيانات اعتماد جاهزة للعمل للانتقال من المبتدئ إلى المحترف في حوالي 5 أشهر. لا يشترط الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة.
Offered By
What you will learn
قم بإنشاء وتحليل حملة إعلانية فعالة لجمهورك المستهدف
قم بإنشاء موجز إبداعي يتضمن أصول إعلانك المدفوع
قم بإنشاء وتعديل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مدير إعلانات فيسبوك
إنشاء وجود على وسائل التواصل الاجتماعية وإدارته
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
تقدم مشاريعنا فرصة لتطبيق مهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمليًا. من إنشاء أهداف عملك وعلامتك التجارية إلى إنشاء حملة إعلانية وتقييمها في مدير إعلانات فيسبوك. ستعمل مباشرةً داخل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى جذاب وملائم، واكتشاف الوظائف الداخلية والخارجية لكل منصة وسيلة تواصل اجتماعي، وممارسة التحليل المقاييس والمزيد. ستتضمن نتائجك محفظة يمكنك مشاركتها مع صاحب عمل مستقبلي أو استخدامها في عملك الخاص.
لا يشترط الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة. مطلوب التحمّس لوسائل التواصل الاجتماعي ومهارات التنقل عبر الإنترنت الأساسية.
لا يشترط الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة. مطلوب التحمّس لوسائل التواصل الاجتماعي ومهارات التنقل عبر الإنترنت الأساسية.
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 6 Courses in this Professional Certificate
مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
"تضع هذه الدورة التدريبية الأساس للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ستتعلم ما يستلزمه التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تاريخ وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة الموجودة. ستتعرّف على كيفية تحديد قناة وسائل تواصل اجتماعي تناسب احتياجاتك، وتحديد الأهداف ومقاييس النجاح، وتحديد هوية جمهورك المستهدف.
إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
تدربك هذه الدورة التدريبية على المهارات الضرورية المعنية بإنشاء المحتوى وإدارته.
أساسيات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي
تعرَّف على كيفية بدء الإعلان على المنصات، مثل فيسبوك وإنستغرام عن طريق تطوير الإعلانات الفعالة. وتعرَّف على كيفية العمل مع فِرَق التصميم عن طريق التعبير عن جوهر حملتك الإعلانية في موجز إبداعي، وفهم كيفية تأثير سياسات الخصوصية في إعلاناتك. أكمِل الدورة التدريبية بمشروع ستُقدِّم فيه موجزًا إبداعيًا مع أصول ستسلِّمها إلى فريق التصميم لإنشاء حملتك الإعلانية. كما أنك ستُنشئ إعلانك الأول على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإعلان من خلال فيسبوك
"ستؤهلك هذه الدورة التدريبية لتكون خبيرًا في استخدام مدير إعلانات فيسبوك. تعلم طرق إنشاء حملات في مدير الإعلانات من خلال تحديد أهداف الإعلانات والجمهور المستهدف والميزانية ومواضع ظهورها تتماشى مع أهدافك الفريدة من نوعها. تعلم طرق وضع الإعلانات وإدارتها عبر فيسبوك وإنستغرام وكيفية تقييم نتائج حملات مدير الإعلانات لديك وتحسينها. في نهاية الدورة التدريبية ستتمكن من إنشاء حملة إعلانية حقيقية في مدير إعلانات فيسبوك ليس بهدف توسيع نطاق معرفتك فحسب بل أيضًا بهدف تكبير قائمتك الخاصة بمشاريع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستخضع للاختبار للحصول على شهادة فيسبوك للمساعدة في التسويق الرقمي.
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Frequently Asked Questions
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Is this course really 100% online? Do I need to attend any classes in person?
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ماذا سأفعل عند إتمام التخصص؟
هل سأتعرف على فيسبوك وإنستغرام فقط؟
ما هي المتطلبات الفنية بالنسبة لي لإجراء اختبار شهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك؟
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