About this Professional Certificate

سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
Shareable Certificate
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Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 7 months to complete
Suggested pace of 2 hours/week
Arabic
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 7 months to complete
Suggested pace of 2 hours/week
Arabic

What is a Professional Certificate?

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Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

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Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

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When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 6 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

4.9
stars
16 ratings
10 reviews
Course2

Course 2

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

Course3

Course 3

أساسيات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

Course4

Course 4

الإعلان من خلال فيسبوك

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