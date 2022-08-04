Learner Reviews & Feedback for أدوبي فوتوشوب للمبتدئين: اكتشف التأثيرات والتقنيات by Coursera Project Network
About the Course
هذا المشروع الارشادي، إنشاء ملصق باستخدام مرشحات وتأثيرات ألوان مختلفة من أجل طباعته، مخصص للمبتدئين. في هذه الدورة التي تمتد لساعتين، ستتعلم كيفية تحديد المعلمات المحددة مسبقًا المصممة لملف جاهز للطباعة, تطبيق مرشحات ذكية على صورة,وكذلك دمج تأثيرات الألوان في الصورة. لتحقيق ذلك، سنعمل من خلال: استيراد صورة موجودة في الكمبيوتر; التحقق من خصائص المستند للصورة المستوردة ورفعها للحصول على دقة أعلى; إنشاء وثيقة جديدة واختيار الإعدادات لتكون جاهزة للطباعة (ورقة بالحجم الدولي، الوضع CMYK، دقة الصورة المطبوعة 300، الخلفية بيضاء); أدخال الصورة في الوثيقة الجديدة; تطبيق مرشحًا ذكيًا على الصورة; تطبيق تأثير اللون على الصورة; حفظ العمل في صيغة PSD. هذا المشروع فريد لأنه يساعدك على إعداد ملصق إبداعي، من أجل النجاح في هذا المشروع، ستحتاج إلى لمعرفة أدوات العمل الأساسية للفوتوشوب....