Learner Reviews & Feedback for خدمات غوغل المتقدمة by Coursera Project Network
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About the Course
تعلّم في هذه الدورة التدريبية كيفية إنشاء موقع الكتروني أولا ودراسة إحصائية ثانيا ، من خلال خدمات غوغل مجانا. هذه الدورة هي الثانية من دورات التعرّف على خدمات غوغل المجانية ، سنتعرف فيها على خدمتين هما: مواقع غوغل (إنشاء موقع) ، ونماذج غوغل (إنشاء دراسة إحصائية) . يبني العديد من الناس مواقعهم على خدمة المواقع للاستفادة منها في مجال عملهم التسويقي أو إطلاق مشاريعهم وغيرها من الخيارات المتاحة ، بالإضافة إلى تصميم دراسات إحصائية على خدمة النماذج ونشرها للحصول على بيانات في شتى المجالات. خلال هذه الدورة عزيزي المتعلم ستنشئ موقعك الخاص وستصمم دراستك أيضا!...