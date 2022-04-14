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Back to خدمات غوغل المتقدمة

Learner Reviews & Feedback for خدمات غوغل المتقدمة by Coursera Project Network

4.8
stars
11 ratings
4 reviews

About the Course

تعلّم في هذه الدورة التدريبية كيفية إنشاء موقع الكتروني أولا ودراسة إحصائية ثانيا ، من خلال خدمات غوغل مجانا. هذه الدورة هي الثانية من دورات التعرّف على خدمات غوغل المجانية ، سنتعرف فيها على خدمتين هما: مواقع غوغل (إنشاء موقع) ، ونماذج غوغل (إنشاء دراسة إحصائية) . يبني العديد من الناس مواقعهم على خدمة المواقع للاستفادة منها في مجال عملهم التسويقي أو إطلاق مشاريعهم وغيرها من الخيارات المتاحة ، بالإضافة إلى تصميم دراسات إحصائية على خدمة النماذج ونشرها للحصول على بيانات في شتى المجالات. خلال هذه الدورة عزيزي المتعلم ستنشئ موقعك الخاص وستصمم دراستك أيضا!...
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1 - 5 of 5 Reviews for خدمات غوغل المتقدمة

By AHMED M A R H

Apr 14, 2022

برنامج رائع ومفيد وبسيط

By bakhita a a a

Jan 20, 2022

دورة مفيدة

By Hagar E

Sep 23, 2020

كانت رائعه

By Shaikha s a

Jan 20, 2022

THANK YOU

By بصائر أ ح ا

Oct 30, 2020

ممتاز

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