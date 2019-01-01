Learner Reviews & Feedback for الإعلان عن مقاطع فيديو اليوتيوب مع زابير by Coursera Project Network
About the Course
زابير هي الشركة الرائدة في مجال المهام التلقائية والأتوماتيكية وتمنح المستخدمين القدرة ليس فقط على التنظيم ولكن لأتمتة نشر الوسائط الاجتماعية حول تحميل فيديو جديد على اليوتيوب. بحلول نهاية هذا المشروع، ستكون قادرًا على إعداد حساب مع زابير. ستتعلم كيفية ربط قناة اليوتيوب الخاصة بك بـزابير ثم إرسال رسائل الوسائط اجتماعية التلقائية إلى حساباتك الخاصة عبر الوسائط الاجتماعية كلما تم نشر مقطع فيديو جديد.
سيوفر لك هذا الوقت ويسمح لك بمشاركة محتوى الفيديو الخاص بك مع جمهورك على الفور - وليس عندما تتذكر ذلك! زابير هي الصناعة الرائدة في المهام التلقائية والأتوماتيكية وتمنح المستخدمين القدرة ليس فقط على التنظيم ولكن لأتمتة نشر الوسائط الاجتماعية.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....