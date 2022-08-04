Learner Reviews & Feedback for اختبار الوحدة: ابني اختبارات الوحدة في React.js by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع ده ، هتكون قادر تحدد testing suite الخاصة بك و تبنى unit testing cases لكل جزء من مشروعك باستخدام React.js . من خلال تحديد unit test case ، هتقدر تقلل من وقت التطوير وإعادة البناء. بالاضافة لكده ، سيتم زيادة جودة مشروعك بشكل فعال. خلال المشروع ده , هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نختبر جميع مكونات صفحة الweb ، بدءًا من المكونات المصممة والوظيفية.
المشروع الإرشادي ده مخصص للأشخاص ذوي الخبرة المتوسطة في تصميم ال(web web design) وتطوير الواجهة الأمامية(front-end development). الأشخاص اللي عندهم رغبة في معرفة كيفية تحسين جودة المنتج ، وفحص أداء كل وحدة ومنع المشاكل المحتملة مسبقًا. اختبارات الوحدة عملية بتخلى إعادة بناء الcode أكثر أمانًا وسهولة من خلال وضع الاختبارات في مكانها الصحيح للتأكد من إعادة البناء دون مشاكل أو انقطاع...