Learner Reviews & Feedback for الترجيح الإحصائي أو Statistical Weighting فى Microsoft Excel by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده هتقدر تحسب اساسيات الترجيح الاحصائى بطريقة سهلة باستخدام Microsoft Excel. ال weighted average هو عملية حسابية لازم نستعملها عشان هو اكتر دقة ووضوح من المتوسط البسيط. عشان بيتم تعيين وزن ثابت لجميع الارقام فى البيانات.خلال المشروع هتقدر تحمل ملف البيانات من على جهازك على النسخة المجانية ل Microsoft Excel online. و هتقدر تحسب ال weighted mean باستخدام طريقتين مختلفين و تستخدم وظيفة SUMPRODUCT. و كمان نحسب مجوع المخزون النهائى end inventory و سعر مجموع السلع اللى اتباعت COIS باستخدام ال average mean. و هتقدر توصل ل ال Growth Rate و ال Growth Factor. و اخر حاجة هنتعلمها هى حساب القيمة المستقبلية من خلال حساب ال Geometric Mean.ال excel هو احد البرامج التي أنتجتها شركة Microsoft العملاقة.وهو أداة عظيمة من أجل حفظ البيانات و التعامل مع الجداول والأرقام لأنك تستطيع من خلال البرنامج ده انك تنجز برنامج مهمات كثيرة بمجرد إتقانك للمعدلات وطريقة كتابتها حيث يحتوي البرنامج على عشرات الدوال الحسابية وتقدر تقدم كتابة مئات المعادلات يستطيع الباحث أن يحصل على معدلات حسابية وقيم المجموع و غيرها من القيم الأكثر تعقيدا بمجرد إدخال البيانات التي تحصل عليها.وبرضو تقدر تنجز عمليات الفرز و التصفية خلال لحظات قليلة.ويقدم لك Excel خدمة جميلة بتحويل بياناتك على شكل شرائح مصورة وبمختلف الأشكال
المشروع ده مخصص للأشخاص المبتدئين في excel و خصوصا الاشخاص اللى شغالين فى اقسام محاسبة و مالية او ال business عموما. هيساعدك المشروع ده على تعلم مهارات جديدة فى التعامل مع البيانات باشكال مختلفة لحساب ال statistical weights ....