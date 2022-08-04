Learner Reviews & Feedback for التصميم الجرافيكي في Adobe Illustrator: تصميم شعار by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية المشروع ده هتقدر تصمم شعار بطرق سهلة و سريعة باستخدام Adobe Illustrator. خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة بخطوة و هنقدر نحدد و نستعمل الأدوات المختلفة في Illustrator زى الshape tool, pen tool, masking, type tool, blending mode, و حجات مهمه كمان …وال من خلالها نقدر نصمم الشعار بتاعنا بكل سهولة.
المشروع ده للمصمم الجديد في المجال و بيدور يبني على أساسيات اللي عنده من الناحيه النظريه و عايز يتوجه إلى التطبيقي.
اللي معندوش أي خلفية في تصميم الشعارات أو استخدام البرنامج عموما و لكن
بيدور على تنمية مهاراته في استخدام البرنامج لتصميم الشعارات في التحديد لتوسيع القدرات و بالتالي فرص العمل
في آخر المشروع ان احنا هنقدر بثقة كافية نألف و نصمم شعار لأي غرض احتجنا له في المجال الواسع بتاعنا ده ك designer باستخدام Illustrator وهو من أقوى وأشهر برامج Adobe . عشان تنجح في المجال ده، لازم تعرف الأساسيات دى و المشروع ده بيقدملك المعرفة دى....