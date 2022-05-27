Learner Reviews & Feedback for بدء استخدام Microsoft Office 365 by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية استعمال ال Microsoft office 365 بشكل ممتاز لانجاز عدة مشاريع و مهمات. خلال المشروع هنقدر نعمل مع بعض ملفات مختلفة باستخدام برامج Microsoft Office المتعددة و. حفظها online و على جهازنا بشكل سهل و بسيط. في هذا المشروع هتكتسب المهارات الأساسية عن ال Microsoft Offcie 365 اللازمة لعمل ملفاتك او تخزين معلومات شغلك.
Microsoft Office 365 هو أحد برامج شركة Microsoft . ويستخدم. لإنشاء جميع أنواع الملفت اللي Microsoft Office بيقدمها زي Word, Excel, PowerPoint, OneNote,Outlook, sway,Sharepoint. بس ميزته انك. تقدر تحفظ المعلومات دي online بحيث تقدر توصلها. من أجهزة مختلفة و تشاركها مع. زمايلك.
هذا المشروع مخصص للمبتدئين في كل المجالات و المهتمين بأنهم يحفظه كل المعلومات اللي بيحتاجوها على الانترنت لأانهم عادة ما بيغيروا جهاز الكمبيوتر اللي بيستخدموه دايما فبيفضلوا انهم يوصلوا للمعلومات من اكتر من جهاز. لا تحتاج ان يكون عندك أي خبرة كبيرة مسبقة في Microsoft office عشان تتعلم Microsoft Office 365 . و في نهاية هذا المشروع هتكون عارف ازاى تستخدم Microsoft Office 365 وإنشاء جميع أنواع ملفاته لاستخدامها في العمل و حفظ اي معلومات خاصة بك على الانترنت و مشاركتها مع زمايلك في الشغل و الدراسة....
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1 - 1 of 1 Reviews for بدء استخدام Microsoft Office 365
By Saida B
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May 27, 2022
معلومات قيمة, و طريقة الشرح جد سهلة وواضحة، لقد استمتعت حقا وفي نفس الوقت تعلمت الكثير، شكرا جزيلا