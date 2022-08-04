Learner Reviews & Feedback for بناء المواقع باستخدام ReactJS: ابني موقعك الأول by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع دا تقدر تبنى موقع بالكامل لتحويل العملات باستخدام React.js و المبادئ الاساسية فيه زي ال Hooks و ال Custom Components وال Event Handling والAPI Calls وال Styling، وفي خلال المشروع هنشتغل مع بعض خطوة بخطوة عشان نبني كل العناصر المطلوبة في الموقع و هنشرح كل حاجة بالتفصيل واحنا بنبني الموقع.
و من أهم المهارات اللي هنتعلمها في نهاية المشروع إعادة استخدام ال components وازاي ننده API من مواقع خارجية وكمان هنقدر نعمل اي تصميم للموقع باستخدام اساسيات ال styling.
المشروع دا مخصص للمبرمجين اللي عندهم خبرة متوسطة في عمل المواقع ومهتمين يتعلموا طريقة احترافية اكتر وبيعرفوا يكتبوا HTML و CSS و Javascript وهدف دا انكوا تتعلموا ازاي تعملوا أول موقع ب React.js اللي هيفتحلك فرص شغل ف مجال ال frontend لان React JS من اكتر ال frameworks المطلوبة في سوق العمل....