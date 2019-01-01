Chevron Left
Back to بناء Neural Network مكونه من 3 طبقات بأستخدام لغة Python

Learner Reviews & Feedback for بناء Neural Network مكونه من 3 طبقات بأستخدام لغة Python by Coursera Project Network

About the Course

في نهاية هذا المشروع ، ستنشئ Neural Network بسيطة تتكون من 3 طبقات: طبقة الإدخال والطبقة المخفية وطبقة الإخراج باستخدام python . سوف تكون قادرًا على تحديد المفاهيم الأساسية للتعلم الآلي وأنواعه وال algorithms المختلفة ومتى تستخدم بالضبط كل منها. ستتمكن أيضًا من تنفيذ جميع functions المطلوبة التي ستساعدك في بناء الشبكة ، واختبار هذه الfunctions ، وأخيرًا ، ستتمكن من اختبار ال neural network بالكامل وحساب دقتها. في هذا المشروع ، سنستخدم Python IDLE لأن لغة Python هي واحدة من أكثر لغات البرمجة المتاحة التي يمكن الوصول إليها بسبب تركيبها المبسط الذي يركز على اللغة الطبيعية ، ويستخدم بشكل كبير في تطبيقات التعلم الآلي وعلوم البيانات التي تعد من أكبر الاتجاهات في علوم الكمبيوتر الآن...
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder