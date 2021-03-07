Learner Reviews & Feedback for بناء شبكة كمبيوتر افتراضية من الصفر by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع ، سوف تقوم بإنشاء شبكة محاكاة صغيرة باستخدام Cisco Packet Tracer. سوف تكون قادرًا على تحديد العوامل الأساسية لشبكات الكمبيوتر والبنية الأساسية وراء أجهزة الشبكة (أجهزةSwitches and routers ). علاوة على ذلك ، سوف تتعلم وتتدرب على كيفية توصيل كل هذه الأجهزة والمكونات معًا. أخيرًا ، ستتمكن من استكشاف المشكلات وإصلاحها وكتابة بعض الأوامر الأساسية لتشغيل الشبكة بشكل كامل. المهارات المكتسبة من هذا المشروع ضرورية للغاية في مجال شبكات الكمبيوتر.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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1 - 1 of 1 Reviews for بناء شبكة كمبيوتر افتراضية من الصفر
By M a
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Mar 6, 2021
سهل وسلس؛ جزاكم الله خيرا؛ لكن منصّة التطبيق رغم أنها سهلة إلى أنها تعيق المتعلم بسبب عدم إمكانية العرض بشاشة كاملة.