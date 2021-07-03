Learner Reviews & Feedback for مقدمة الاتش تي ام ال by Coursera Project Network
About the Course
●في هذا المشروع ، ستقوم بانشاء و تطوير صفحة أش تي ام ال أساسية باستخدام محرر نصوص يسمى نوتباد ++ لكتابة التعليمات البرمجية الخاصة بك ، ومتصفح كروم لعرض صفحة الويب الناتجة
● ستجهزك هذه الدورة للخطوات التالية في رحلة تطوير الويب الخاصة بك. وفقًا لذلك ، ستتاح لك فرصة إنشاء ملف موارد أش تي ام ال حيث ستضيف علامات وعناصر أش تي ام ال مشتركة ومعرفة ما يفعله كل منها للمساعدة في تقديم المستند. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من التعرف على علامات أش تي ام ال5 الدلالية وإضافتها لتوفير البنية لصفحة الويب النموذجية الخاصة بك
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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1 - 1 of 1 Reviews for مقدمة الاتش تي ام ال
By Ahmed H S H
•
Jul 3, 2021
This course is suitable for absolute beginners. It would be better if just there were more examples.
Good luck!