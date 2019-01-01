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Back to إنشاء واستخدام قالب بريد إلكتروني ذي علامة تجارية في ميلشيمب

Learner Reviews & Feedback for إنشاء واستخدام قالب بريد إلكتروني ذي علامة تجارية في ميلشيمب by Coursera Project Network

About the Course

بنهاية هذه الدورة التدريبية ، سوف تقوم بإنشاء واستخدام قالب بريد إلكتروني ذي علامة تجارية مخصص لعملك.و هو قابل لإعادة الاستخدام لجميع حملات البريد الإلكتروني المستقبلية باستخدام الإصدار المجاني من Mailchimp. ستقوم بإنشاء مجموعة مخصصة للعلامة التجارية ، وإعداد القالب الخاص بك بعلامة تجارية مخصصة ، وإرسال أول بريد إلكتروني لك مع القالب الجديد ذي العلامة التجارية الخاصة بك. هذه إحدى الطرق المتعددة التي يمكن أن تساعد بها Mailchimp أصحاب الأعمال ، مثلك ، في تمييز شركتك وجعل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أسرع وأكثر كفاءة. بعض المزايا الأساسية لاستخدام MailChimp: 1- الواجهة بسيطة وقابلة للتخصيص 2- انه مجانا 3- التحليلات مفصلة للغاية 4- يمكنك الحصول على معلومات تفصيلية حول البيانات المفيدة ، مثل: كم عدد المشتركين الذين فتحوا بريدك الإلكتروني الروابط التي تم النقر عليها كثيرًا كم عدد الأشخاص الذين ألغوا اشتراكهم بعد تلقي بريدك الإلكتروني حتى كيف يقارن ردك بمتوسط الصناعة ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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