Learner Reviews & Feedback for HTML و CSS انشاء تطبيق متعدد الصفحات باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على تعلم كيفية إنشاء تطبيق متعدد بثلاث صفحات باستخدام HTML و CSS. سوف نتعلم كيفية استخدام علامة div لتقسيم صفحتك إلى أقسام وعلامات h1 و h2 و h3 ، لكتابة عنوان كعنوان رئيسي. علامة P لكتابة فقرة أو سطر واحد. العلامة A لإضافة رابط أو ربط الصفحات ببعضها البعض وأخيراً علامة ul للقوائم غير المرتبة لإنشاء قائمة. ثم سنتعلم كيفية تصميم هذه العلامات وإضافة الألوان والخلفية وكيفية تغيير حجم الخط وإضافة بعض العناصر إلى اليمين وعناصر أخرى إلى اليسار والعديد من الخصائص الأخرى. نظرًا لأن HTML و CSS هما اللغتان الأساسيتان للويب. HTML هي لغة ترميز تُستخدم لتطوير صفحات الويب. CSS هي لغة تحدد طريقة عرض مستند مكتوب بلغة HTML.
تعلم استخدام HTML و CSS يمكنك من فهم أي موقع web بشكل أفضل ، وكسب المزيد من المال كمطور web مستقل ، وأخيراً تعلم لغات برمجة أخرى أسهل وأسرع.
هذا المشروع الإرشادي مخصص للمبتدئين في مجال المواقع الإلكترونية وصفحات الweb. يوفر لك الخطوات الأولى لتكون مطور web. علاوة على ذلك ، يزودك بالمعرفة في HTML و CSS....
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