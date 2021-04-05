Learner Reviews & Feedback for التحول الرقمى لدعم العملاء من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم by Coursera Project Network
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About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تحديد مفهوم التحول الرقمي للأعمال، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من تحويل الأعمال إلى ملفات رقمية، تحديد دور دعم العملاء في شركتك وتحديد عمليات دعم العملاء، تعريف CRM و تفسير أهمية استخدامها في سياق عملك، تخصيص برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك باستخدام أداة HubSpot CRM، و تقييم التوافق بين التحويل الرقمي لدعم العملاء واستراتيجية العمل الحالية.
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ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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