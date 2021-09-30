Learner Reviews & Feedback for Python معالجة مسبقة للبيانات و تحليلها بواسطة by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على تحليل بيانات Quandl من خلال معالجة مسبقة للبيانات وهي عملية جمع البيانات واختيارها وتحويلها للإجابة على أسئلة باستخدام Python. في هذا المشروع ، ستتمكن من جمع البيانات لعام 2020 بأكملها والاستعلام عنها من موقع Quandl باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها (API). إنه موقع مجاني للبيانات. ستتمكن من تحويل بيانات JSON التي تم إرجاعها إلى قاموس Python. وستكون قادرًا على تحليل هذه البيانات لحساب أعلى وأدنى الأسعار في هذه الفترة ، التغيير الأكبر بناءً على السعر المرتفع والمنخفض خلال هذا العام ، وأخيرًا متوسط التغير خلال هذا العام.
هذا المشروع مخصص للأشخاص في مجال الأعمال وتحليل البيانات. الأشخاص الذين يرغبون في مناقشة و معالجة البيانات وتوضيح حالة الاستخدام والتنبؤ بالعلاقات بين بيانات المصدر. و يوفر لك الخطوات المهمة لتكون محلل بيانات. علاوة على ذلك ، فإنه يزودك بالمعرفة في أساسيات Python فى البيانات....
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