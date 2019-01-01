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Back to تصميم مواد تكميلية وموثقة للدورة التدريبية الرقمية على كانفا

Learner Reviews & Feedback for تصميم مواد تكميلية وموثقة للدورة التدريبية الرقمية على كانفا by Coursera Project Network

About the Course

بحلول نهاية هذا المشروع سوف تقوم بإنشاء مواد تدريبية رقمية موثقة لاستخدامها في الدورات الرقمية الخاصة بك. ستكون قادرًا على دمج نظام الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى للحصول على دورات تدريبية موثقة ممتعة وذات قيمة مضافة. ستشمل هذه الدورة مهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام الإصدار المجاني من Canva. ستقوم بإنشاء رسم للدورة الترويجية، وملف PDF قابل للتعبئة، وورقة عمل، وشهادة لتوثيق الدورة الرقمية الخاصة بك في هذا المشروع. في هذه الدورة سنقوم بشرح كيفية استخدام عناصر التصميم لإنشاء رسم ترويجي و تصميم قائمة مرجعية للدورة الرقمية بلإضافة إلى تحويل ملف pdf عادي إلى ملف PDF قابل للتعبئة. كما سندرس تطبيق عناصر التصميم لإنشاء ورقة عمل للدورة التدريبية وأخيراً سنقوم باستخدام عناصر التصميم لإنشاء شهادة الانتهاء. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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