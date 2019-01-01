Learner Reviews & Feedback for تصميم مواد مطبوعة للدورات التدريبية بإستعمال موقع كانفا by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذه الدورة التدريبية ستقوم بإنشاء مجموعة متنوعة من القوالب المطبوعة التي يمكنك تقديمها مجانًا أو بيعها في السوق باستخدام كانفا.
سوف تكون قادرًا على دمج نظام الألوان والصور وعناصر أخرى خاصة بالتصميم ذو جمالية وقيمة مضافة للتسويق التجاري. ستتضمن هذه الدورة مهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام النسخة المجانية كانفا. سندرس كيفية إنشاء رسم بياني باستخدام مبادئ التصميم، دمج الخلفية والخطوط، و إستعمال قوالب الرسومات لإنشاء تقويمات قابلة للطباعة. يعد إنشاء مطبوعات عالية الجودة الطريقة المثلى لتقديم منتج رقمي مجاني أو تسويق لأعمالك من أجل بناء مشاريع تجارية. سنركز على إنشاء رسوم بيانات، تفهم جميع تقنيات التصاميم اللازمة للمطبوعات الملصقات بما فيها الفينيل. نلاحظ أن العديد من المبدعين أنشئو أعمال صغيرة ناجحة بإختراع تصميم ملصقات باستعمال هذا الموقع.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....