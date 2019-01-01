Learner Reviews & Feedback for Excel والمخططات المتقدمة فى Pivotاستخدام جداول و مخططات ال by Coursera Project Network
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فى نهاية المشروع ده هتقدر تنشئ مخططات و جداول pivot و رسوم بيانية متقدمة لتحليل بياناتك بطريقة سهلة و فعالة باستخدام Microsoft Excel. خلال المشروع هتقدر تحمل البيانات على النسخة المجانية ل Microsoft excel على الانترنت. و هتقدر تطبق جداول ال pivots على البيانات عشان نعمل ملخص و تحليل للبيانات. سهل اننا نقراها بالعين. و هنتعلم هتقدر تعمل مخططات من جداول ال pivots. زى مخططات ال pie, column, و line. هتقدر كمان ترسم عمودين مختلفين فى نفس المخطط للمقارنة مابينهم. و تعمل تنسيق للممخطات, لعرض فى التقارير و لوحات المعلومات بصورة افضل و احسن. و اخيرا هتقدر تنفذ المخططات المتقدمة زى radar و multi category charts.
هذا المشروع مخصص للأشخاص المتوسطين في excel والمهتمين بالبيانات و ازاي نعدلها ونحللها باستخدام جداول ال pivots. و بطريقة عرض تقارير بالمخططات. لان كل المجالات تحتاج excel علشان تخلص شغلها بطريقه اسهل واسرع لانجاز و عمل المخططات زى مخططات ال pie, و الline و ال radar و هكذا.
EXCEL هو احد البرامج التي أنتجتها شركة Microsoft العملاقة.وهو أداة عظيمة من أجل حفظ البيانات و التعامل مع الجداول والأرقام لأنك تستطيع من خلال البرنامج ده انك تنجز برنامج مهمات كثيرة بمجرد إتقانك للمعدلات وطريقة كتابتها حيث يحتوي البرنامج على عشرات الدوال الحسابية وتقدر تقدم كتابة مئات المعادلات يستطيع الباحث أن يحصل على معدلات حسابية وقيم المجموع و غيرها من القيم الأكثر تعقيدا بمجرد إدخال البيانات التي تحصل عليها.وبرضو تقدر تنجز عمليات الفرز و التصفية خلال لحظات قليلة.ويقدم لك الكسل خدمة جميلة بتحويل بياناتك على شكل شرائح مصورة وبمختلف الأشكال لدعم مشاريعك.و بالطبع فأن كل برنامج تنتجه شركة Microsoft ويجب أن يكون له أهداف المحددة والواضحة والتي يستفيد منها مستخدمي الكمبيوتر....