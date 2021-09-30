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Back to البحث عن وظيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Learner Reviews & Feedback for البحث عن وظيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية البحث عن وظائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسنعرض عن العديد من المواقع الشاملة والهادفة والتي تمكننا من الحصول على وظيفة بأسهل الطرق، ومن هذه المواقع، موقع لينكد إن بتفاصيله الشاملة، إضافة إلى موقع الفيسبوك وكيفية البحث عن وظيفة بواسطته، كما ونتعرف على موقع النكري غالف (naukri gulf) وعلى موقع إنديد جوبز (indeed jobs) وشرح كيفية البحث عن وظيفة بواسطتهما. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من معرفة كيفية البحث والحصول على وظيفة مناسبة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي....
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1 - 1 of 1 Reviews for البحث عن وظيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

By Hamdan S A A

Sep 30, 2021

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