Learner Reviews & Feedback for نهج هندسي لتحليل الجينوم: الانحراف ومنحنى زد by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تحليل جينوم فيروسي كامل باستخدام طرق هندسية (الانحراف ومنحنى زد)، والتخطيط ثنائي وثلاثي الأبعاد في بايثون، وكيفية استخدام بعض مكتبات Python المهمة ( مثل Tkinter و Matplotlib و NumPy) لمساعدتك على تحقيق ذلك. سوف تتعرف أيضًا على جينومات بعض الفيروسات بما في ذلك فيروسات كورونا، والسارس، وفيروسات نقص المناعة البشرية، وزيكا، والفيروس العُشي (نيدوفيروس)، والحصبة الألمانية وفيروسات الألتهاب الكبدي....