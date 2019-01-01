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Back to Знакомимся с основами HubSpot

Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с основами HubSpot by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы создадите аккаунт в HubSpot, добавите контакты и компании, синхронизируете почтовый ящик, введете данные о сделках, создадите запрос в службу поддержки, а также проанализируете отчеты и статистику своей организации в HubSpot. Ваши новые навыки пригодятся вам при организации процессов на вашем предприятии, ведении службы клиентской поддержки и маркетинга в рамках одной программы. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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