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Back to Как создать контент в Pinterest

Learner Reviews & Feedback for Как создать контент в Pinterest by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы создадите бизнес аккаунт в Pinterest, добавите контент, сохраните его в коллекции, зададите расписание публикации контента. Ваши новые навыки пригодятся вам при создании контента в вашем Pinterest аккаунтсе с целью маркетинга или в личных целях. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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