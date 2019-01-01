Learner Reviews & Feedback for Как создать контент в Pinterest by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите бизнес аккаунт в Pinterest, добавите контент, сохраните его в коллекции, зададите расписание публикации контента. Ваши новые навыки пригодятся вам при создании контента в вашем Pinterest аккаунтсе с целью маркетинга или в личных целях.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....