Chevron Left
Back to إنشاء سيرة ذاتية احترافيّة باستخدام كانفا

Learner Reviews & Feedback for إنشاء سيرة ذاتية احترافيّة باستخدام كانفا by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة إنشاء سيرة ذاتيّة احترافيّة باستخدام موقع التصميم كانفا، وبأسلوب سهل وأنيق، سنبدأ باختيار قالب العمل وسنقوم ببناء كل قسم واحدًا تلو الآخر. سيجد كل من المهتمين والطلاب هذه الدورة مفيدة للغاية وفي نهايتها ستكون واثقًا من إنشاء سيرة ذاتيّة احترافيّة مخصصة للوظيفة وستفيدك كل حياتك. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من استخدام كانفا لتصميم سيرتك الذاتيّة بشكل فعّال. ملاحظة : لست بحاجة إلى أي خبرة سابقة في كتابة السيرة الذاتيّة أو في التصميم....
Filter by:

1 - 2 of 2 Reviews for إنشاء سيرة ذاتية احترافيّة باستخدام كانفا

By M B A A K

Aug 2, 2021

ورشة رائعة ومفيدة جدا جدا - شكرا جزيلا

By Juma A A D

Aug 5, 2021

ممتاز

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder