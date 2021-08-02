Learner Reviews & Feedback for إنشاء سيرة ذاتية احترافيّة باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة إنشاء سيرة ذاتيّة احترافيّة باستخدام موقع التصميم كانفا، وبأسلوب سهل وأنيق، سنبدأ باختيار قالب العمل وسنقوم ببناء كل قسم واحدًا تلو الآخر. سيجد كل من المهتمين والطلاب هذه الدورة مفيدة للغاية وفي نهايتها ستكون واثقًا من إنشاء سيرة ذاتيّة احترافيّة مخصصة للوظيفة وستفيدك كل حياتك.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من استخدام كانفا لتصميم سيرتك الذاتيّة بشكل فعّال.
ملاحظة : لست بحاجة إلى أي خبرة سابقة في كتابة السيرة الذاتيّة أو في التصميم....
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