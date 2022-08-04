Learner Reviews & Feedback for إستخدام Miro في تطويرwireframes و إستكشاف الأفكار الجديدة by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية المشروع ده، هتكون قادر تنشئ و تصمم wireframe للفكرة موقع web بكل سهولة باستخدام Miro. .خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نكتشف أفكار جديدة لمشروع تجاري جديد من خلال الخريطة الذهنية و هتقدر تقسم أفكار مشروعك بشكل سهل من خلال قوالب جاهزة و متوفرة في برنامج Miro. هتقدر أيضاً تتمكن من الميزات إلي Miro بيوفرهلك وتغير شكل اطارات ال-wireframe و تقدر تزود صور و تغير ألوان الكتابة والأشكال.
المشروع ده له أي حد مبتدأ بيفكر يبتدي مشروع تجاري جديد أو أي حد بيشتغل في مجال تطوير ال-softwares بتحديه ال-applications وال-websites.
تقدرو تعملو المشروع كلو حتى لو أول مرة تعملو software أو تطور مشروع تجاري بس يفضل يكون عندك خلفية بسيطة عن قواعد المشاريع التجريبية ذي انهم يعتمدوا على ان المستخدم يكون مبسوط و إن لازم يكون لها مصدر دخل.
المشروع هيفيدك جداً في تطوير مشروع أو في شغلكو في تطوير أفكار جديد و مبتكرة و بيسهلك حاجات كثيرا ذي طرق لتقسيم أفكارك و طرق لعرض تصميمك بالأخر.
برنامج Miro رائع لإنه سهل و سريع جداً في استخدامه و يوفر ميزات كثيرة من ضمنهم القوالب إلي متوفرة و دي ممكن تستخدمها في مراحل وأسباب كثيرة في الشغل عموماً. البرنامج online و مجاني و بيسهل كمان الشغل مع أفراد الفريق بتاعك سواء في شغلك أو في إنشاء مشروع مع بعض....