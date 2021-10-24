Learner Reviews & Feedback for تعلم C عن طريق عمل Array-based Stack by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع هتقدر تعمل Array-based Stack باستخدام لغة البرمجة .C في هذا المشروع سوف تكون قادرا على تحديد وتطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة مثل: (functions, arrays) بالإضافة الى فهم بعض المفاهيم مثل Encapsulation and ADT وفهم طريقة عمل ال stack ولماذا تستخدم.
لغة البرمجة c تستخدم في برمجة الكمبيوتر أو أيّ آلة تحتوي على معالج أو متحكم (Micro-controller)، وهي لغة برمجة بسيطة ومرنة تستخدم للأغراض العامة،
لغة C لغة أساسية ضرورية لكتابة كل أنظمة التشغيل (Windows, Mac OS, Linux, Unix)، إلى البرامج المعقدة مثل قاعدة بيانات أوراكل (Oracle)، مترجم بايثون(Python)، وغيرها.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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