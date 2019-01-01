Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء خريطة ذهنية تفاعلية في كانفا by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا الدورة التدريبية، سوف تقوم بإنشاء خريطة ذهنية تفاعلية يمكن مشاركتها مع فريقك أو مؤسسات أو مع متابعيك الذين تريد التسويق لهم. ستكون قادرًا على دمج مخطط الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى التي ستجذب جمهورك. ستتضمن هذه الدورة مقدمة على الخرائط الذهنية في كانفا، وهو استخدام لـكانفا غير معروف على نطاق واسع، ولكنه مفيد جدًا عند بناء الأفكار والاستراتيجيات. ستتعلم أيضًا كيفية إضافة ميزات تفاعلية إلى خريطتك الذهنية من أجل إنشاء أداة مفيدة للجميع...