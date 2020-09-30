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Back to مقدمة لخدمات غوغل

Learner Reviews & Feedback for مقدمة لخدمات غوغل by Coursera Project Network

4.8
stars
16 ratings
3 reviews

About the Course

نتعرف في هذه الدورة التدريبية على بعض الخدمات الأساسية والمهمة التي يقدمها غوغل مجانًا ، ومنها : أوراق غوغل (جدول البيانات) ، ومستندات غوغل (مستند) ، وشاشات عرض غوغل (شاشة عرض). وهي عبارة عن قوالب يستخدمها الطلاب والعاملون بشكل مستمر في مختلف أنواع مشاريعهم . تتضمن هذه الدورة شرحا مبسطا وكافيا لكل خدمة على حدى ، فيكون بمثابة الخطوات الأولى لك عزيزي المتعلم للاستفادة مجانا من هذه الخدمات لا سيما في مختلف المعاملات التي تحتاجها في عملك....
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1 - 3 of 3 Reviews for مقدمة لخدمات غوغل

By malik s m a

Sep 30, 2020

شكرا

By NOUF A A A

Dec 27, 2021

​شكراً جزيلاً

By صالحة ع ا

Aug 26, 2020

شي مبدع

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