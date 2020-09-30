Learner Reviews & Feedback for مقدمة لخدمات غوغل by Coursera Project Network
4.8
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About the Course
نتعرف في هذه الدورة التدريبية على بعض الخدمات الأساسية والمهمة التي يقدمها غوغل مجانًا ، ومنها : أوراق غوغل (جدول البيانات) ، ومستندات غوغل (مستند) ، وشاشات عرض غوغل (شاشة عرض). وهي عبارة عن قوالب يستخدمها الطلاب والعاملون بشكل مستمر في مختلف أنواع مشاريعهم . تتضمن هذه الدورة شرحا مبسطا وكافيا لكل خدمة على حدى ، فيكون بمثابة الخطوات الأولى لك عزيزي المتعلم للاستفادة مجانا من هذه الخدمات لا سيما في مختلف المعاملات التي تحتاجها في عملك....