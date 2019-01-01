Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلي Bash shell & Linux processes & Job scheduling by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا علي تحديد ال shell وال bash وكيفية استخدام bash shell لطباعة قيمة باستخدام الأمر echo ، و إنشاء variable و إدارتها عبر نظام Linux الخاص بك. خلال المشروع ستكون قادرًا علي تحديد ال process ، و طباعة جميع العمليات، و اظهار العمليات العشر الأولى على نظام التشغيل Linux الخاص بك بتنسيقات عرض مختلفة ، وستكون ايضا قادر على عرض العمليات التي يملكها وينفذها المستخدم المتصل الحالي فقط، وأخيرًا ستتمكن من تنفيذ ال jobs في الbackground او تنفيدها في ال foreground او مسحها نهائيا.هذا المشروع متخصص للاشخاص المبتدئين الذين يرغبون في استخدام Linux للمهام الأساسية ولكن لا يعرفون من أين يبدأون. هذا المشروع للاشخاص المبتدئين الذين يرغبون في استخدام Linux للمهام الأساسية ولكن لا يعرفون من أين يبدأون.
و الأشخاص المهتمون بتعلم Linux Bash shell من البداية.
والمبتدئين الذين يرغبون بتعلم كيفية إنشاء variable و كيفية إدارتها عبر نظام .Linux
و الأشخاص الذين لا يعلمون كيفية تنفيذ ال jobs في ال background او في ال .foreground
والأشخاص المهتمون بمهنة مسؤول أو مهندس نظام Linux ، لكنهم بحاجة إلى الأساسيات أولاً....