Learner Reviews & Feedback for مقدمة لتحليل البيانات باستخدام جدول البيانات by Coursera Project Network
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في هذه الدورة، سنركز على هدفين تعلمين:
1. هتتعلم اساسيات اوراق جوجل و كيفية استخدام الدوال و المعادلات الشرطيةو المنطقية و التجميعية.
2.هتتعلم كيفية تنظيف البيانات و إنشاء تصور البيانات والبيانات الفئوية باستخدام: المخططات الدائرية والشريطية والخطية أو
العمودية.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، هتتعلم الهدف و الدور لتحليل البيانات....
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