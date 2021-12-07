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Back to مقدمة لتحليل البيانات باستخدام جدول البيانات

Learner Reviews & Feedback for مقدمة لتحليل البيانات باستخدام جدول البيانات by Coursera Project Network

4.9
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15 ratings
1 reviews

About the Course

في هذه الدورة، سنركز على هدفين تعلمين: 1. هتتعلم اساسيات اوراق جوجل و كيفية استخدام الدوال و المعادلات الشرطيةو المنطقية و التجميعية. 2.هتتعلم كيفية تنظيف البيانات و إنشاء تصور البيانات والبيانات الفئوية باستخدام: المخططات الدائرية والشريطية والخطية أو العمودية. في نهاية هذه الدورة التدريبية، هتتعلم الهدف و الدور لتحليل البيانات....
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1 - 1 of 1 Reviews for مقدمة لتحليل البيانات باستخدام جدول البيانات

By saeed m b a

Dec 7, 2021

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