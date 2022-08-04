Learner Reviews & Feedback for jQuery للمبتدئين : الصيغه المبدئيه by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع ده ، هتكون قادر تصمم صفحات web تفاعلية مع سلوك المستخدم و تخلي المشروع الخاص بك حيوي. من خلال jQuery library ، تقدر تخلي صفحة الـ web تفاعلية من غير اعادة تحميل الصفحة، و هتقدر تراجع على البيانات قبل إرسالها للserver. خلال المشروع ده , هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نخلي جميع مكونات صفحة الweb تتفاعل مع سلوك المستخدم، بدءًا من المكونات المصممة والوظيفية.
المشروع الإرشادي ده مخصص للأشخاص ذوي الخبرة المبدئية في تصميم ال(web web design) وتطوير الواجهة الأمامية(front-end development). الأشخاص اللي عندهم رغبة في معرفة كيفية تحسين تجربة المستخدم لأن الغرض من jQuery هو تسهيل استخدام JavaScript على موقع الweb الخاص بك. يأخذ jQuery الكثير من المهام الشائعة التي تتطلب العديد من سطور تعليمات JavaScript البرمجية لإنجازها ، ويمكن اختصارها بسطر واحد من التعليمات البرمجية في الjQuery....