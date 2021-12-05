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Back to Используем новые идеи твитов в Twitter

Learner Reviews & Feedback for Используем новые идеи твитов в Twitter by Coursera Project Network

About the Course

В этом проекте вы научитесь использовать новые идеи твитов в Twitter. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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1 - 1 of 1 Reviews for Используем новые идеи твитов в Twitter

By Bekhruz K

Dec 4, 2021

Слышно как консультант кликает мышкой и читает текст быстро. Долгие паузы. Лучше пусть выложит статью, чтобы изучили.

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