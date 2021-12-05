Learner Reviews & Feedback for Используем новые идеи твитов в Twitter by Coursera Project Network
About the Course
В этом проекте вы научитесь использовать новые идеи твитов в Twitter.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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By Bekhruz K
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Dec 4, 2021
Слышно как консультант кликает мышкой и читает текст быстро. Долгие паузы. Лучше пусть выложит статью, чтобы изучили.