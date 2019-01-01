Learner Reviews & Feedback for كيفية استخدام ال SQL مع قواعد البيانات الكبيرة by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على كتابة queries بشكل احترافي بأداء أفضل باستخدام أساليب SQL لتحسين أداء queries وتسريع وقت التنفيذ.خلال المشروع، هتقدر تنفذ الخطوات المهمة لضبط queries. يعتبر تحسين قاعدة البيانات أمرًا ضروريًا لتنظيم بيانات قاعدة البيانات والوصول إليها بسهولة عن طريق إنشاء أنواع من indexes لتحسين الأداء. , و هتقدر أيضًا تنشئ ملخص الجداول وتدخال البيانات بعد عمل وظائف حسابية عليها. واخيرا هتقدر تنفذ queries باستخدام Explain and Explain Analyze.
هذا المشروع الارشادى مخصص للأشخاص الذين لديهم خبرة متوسطة في مجال هندسة البيانات والبيانات. الأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية تحسين أداء queries وتسريع وقت التنفيذ. يعتبر تحسين كتابة ال queries مع التعامل مع قواعد بيانات كبيرة هى من اهم الخطوات فى ال SQL. فالهدف من تحسين كتابة ال QUERY هو تقليل موارد النظام اللى بنستعملها فى تنفيذ ال QUERY, و تقليل ال COST. و اخيرا نوصل للنتائج بطريقة اسرع....