Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء فرق والانضمام إليها باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
هذه الدورة هي مقدمة لكيفية إنشاء فرق باستعمال كانفا وهو مصمم للأشخاص الذين يرغبون في العمل كفريق واحد وإنشاء مشاريع معًا. كانفا عبارة عن نظام أساسي للتصميم الجرافيكي قائم على الويب يسمح للمستخدمين بتصميم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع، للاستخدام الافتراضي والطباعة على حدٍ سواء.
بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من دمج مخطط الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى في تصميماتك للحصول على ضمانات تسويقية للأعمال ذات قيمة مضافة وجمالية. يمكننا استخدام كانفا لإكمال هذا المشروع لأنه يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء منتج منظم وجذاب بصريًا مع تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للمشاركة والتعاون. سوف تتعلم كيفية تخطيط وتنظيم أفكارك كفريق واحد واستخدام أدوات التصميم الجرافيكي لإنشاء منتجات جذابة بصريًا سيحبها عملاؤك.
كما ستصبح قادرا على تعيين أعضاء لكل مهمة مع ترك أو تعديل التعليقات...