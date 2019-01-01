Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء صورة مصغرة على اليوتيوب لأعمالك الصغيرة by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذه الدورة، سيتعرف المتعلمون على كيفية استخدام موقع اليوتيوب للترويج لأعمالهم التجارية الصغيرة. سيتعرفون على كيفية إنشاء قناة اليوتيوب باستخدام حساب gmail، وكيفية تخصيص قناتهم لجذب الجمهور المناسب، وطريقة نشر مقاطع الفيديو، والتعرف على الصورة المصغرة وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لإنشائها. كما سيتعرف المتعلمون على كيفية إثبات قناتهم الخاصة على اليوتيوب للاستفادة من عدة مميزات...