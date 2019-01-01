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Back to كيفية إنشاء صورة مصغرة على اليوتيوب لأعمالك الصغيرة

Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء صورة مصغرة على اليوتيوب لأعمالك الصغيرة by Coursera Project Network

About the Course

في نهاية هذه الدورة، سيتعرف المتعلمون على كيفية استخدام موقع اليوتيوب للترويج لأعمالهم التجارية الصغيرة. سيتعرفون على كيفية إنشاء قناة اليوتيوب باستخدام حساب gmail، وكيفية تخصيص قناتهم لجذب الجمهور المناسب، وطريقة نشر مقاطع الفيديو، والتعرف على الصورة المصغرة وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لإنشائها. كما سيتعرف المتعلمون على كيفية إثبات قناتهم الخاصة على اليوتيوب للاستفادة من عدة مميزات...
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