Learner Reviews & Feedback for كيفية تعزيز المحادثات الهادفة على مجموعات التواصل على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرّف على أهمية مجموعات مجتمع فايسبوك و أهمية تبادل الأفكار و النقاشات بين الأعضاء في المجموعة. كما و سوف نقوم معاً بإنشاء مجموعة على فايسبوك و نبين بعض الخطوات الاساسية التي علينا القيام بها. وأيضاً سوف ندرك كيفية زيادة التفاعل على الصفحة و نظهر بعض الصور البيانية التي تتحدث عن أهمية اختيار الوقت المناسب عند نشر أي حدث أو منشور، ونشير إلى الأخطاء التي يجب اجتنابها.
بعد نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على تعزيز ودعم المحادثات على مجموعات التواصل الخاصة بك على فايسبوك....